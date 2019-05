Violeta, preocupada en 'Supervivientes' por la relación con su novio Julen ('Myhyv'): "Me encuentro muy rayada" Ecoteuve.es 11:39 - 4/05/2019 0 Comentarios

La concursante hizo balance de su primera semana en el reality de Telecinco

Violeta hizo balance de su primera semana en Supervivientes afirmando que está "rayada por cosas de fuera". La pregunta de Jorge Javier Vázquez sobre si estaba enamorada de Julen (Myhyv) hizo que abandonara momentáneamente la Palapa.

Superada la primera semana en Honduras, los concursantes dedicaron unas palabras reflexionando sobre sus pensamientos en esta semana. Y Violeta analizó su semana pensando sobre lo que pueda estar pasando en España.

"Estoy empezando a adaptarme a no comer nada", explicó a cámara la extronista de Telecinco. La concursante pese a levantarse con "remordimientos" por "todas las veces que no he comido cosas por no engordar confesó que estaba "rayada".

En la gala del pasado jueves se mostraron imágenes del acercamiento que tuvo con Fabio. La concursante y el argentino están teniendo buen feeling durante el reality y Jorge Javier les preguntó por la relación que les unía. Dicha pregunta desestabilizó a la concursante queriendo incluso abandonar Supervivientes.

"Sinceramente me encuentro un poco rayada por cosas de fuera y por cosas de aquí que me repercuten fuera y viceversa. Ya veremos cómo acaba todo...", aseguró Violeta preocupada por lo que pueda estar pasando con su novio Julen.