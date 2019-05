El 'accidente' de una comensal de 'First Dates' con su canalillo: "Me ha puesto cachondo" Ecoteuve.es 3/05/2019 - 17:56 0 Comentarios

Gabriela protagoniza un embarazoso momento con Gabriel Jesús, su cita

Rafaela, una joven de 26 años enamorada del chocolate, acudió a First Dates para encontrar a una persona que fuera "estable emocionalmente", ya que no quiere presentar a cualquier a su padre. "Quiero un chico moreno y alto, pero que tampoco mida 1,90. Y que le guste arreglarse, que no vaya siempre en chándal".

El restaurante más famoso de la tele la emparejó con Gabriel Jesús, un musculado stripper de 36 al que Carlos Sobera comparó con Hulk. "Me gusta el sexo, pero soy más de amor", reconoció delante de las cámaras del programa.

Lea también: La explícita respuesta de Rayden a la pregunta del sexo de Broncano: "Estoy más caliente que..."

Cuando Rafaela no le gustó mucho que su compañero de velada trabajara en la noche y él le confesó que, aunque está estudiando para maquinista de tren, no está entre sus prioridades dejarlo porque "es un dinero fácil y, al fin y al cabo, es mostrar mi cuerpo".

La cita discurrió sin química alguna hasta que, de repende, ella tuvo un pequeño accidente cuando se le cayó un trozo de pasta por el canalillo. "¡Hostia!", dijo él mientras que ella se limpiaba muy apurada. "No te preocupes. Ha quedado genial, lo han grabado y han puesto un primer plano". Después, él confesó que la situación le había "puesto un poco cachondo".