La explícita respuesta de Rayden a la pregunta del sexo de Broncano: "Estoy más caliente que..." Ecoteuve.es 3/05/2019 - 16:45 0 Comentarios

El cantante reconoció haber estado desde mayo sin mantener relaciones sexuales

David Broncano recibió este jueves la visita de Rayden, que acudió a La Resistencia para presentar su nuevo disco Sinónimo y su libro El mundo es un gato jugando con Australia. El cantante demostró un gran sentido del humor entregándose al 100% con las bromas que suele hacer el presentador en el programa de Movistar+.

Así pues, el cómico no dejó pasar por alto sus dos tradicionales preguntas: ¿Cuánto dinero tienes? y ¿Cuánto has follado en el último mes?. Rayden entró en el juego de Broncano y respondió a ambas. "Viendo todos los programas posiblemente esté en el top 3 de cantantes masculinos nacionales", dijo con ambigüedad a la hora de abordar la primera cuestión. "Lo importante no es lo que tienes, es lo que denotas. A mí nadie me dice nada porque denoto", dijo con sorna antes de confesar que en el bolsillo tenía unos 100 o 200 euros.

Sin embargo, nadie esperaba que el rapero fuera tan explícito con el segundo asunto. Rayden explicó entonces que había estado sin sexo desde mayo del año pasado hasta hace relativamente poco. "Estaba con servicios mínimos", bromeó. "Me parece muy lícito que me hayáis traído este mes, porque estoy ahí ahí conociendo a una chica y estoy más caliente que una patada en la oreja y estoy... funcionando", dijo mientras daba una palmada y se frotaba las manos celebrando su éxito.

Castella y Broncano se mofan de la respuesta de Rayden

Su respuesta y el gesto provocó una gran carcajada en el plató de #0: "En el dinero ha sido una horquilla muy difusa, pero esto me ha salpicado", respondió Ricardo Castella.

"La mezcla es que se te estaban iluminando los ojos y he pensado 'joder, el romanticismo', 'estoy conociendo a una muchacha...' y de repente sueltas eso: 'Madre mía cómo me estoy poniendo', 'me la voy a tener que escayolar", replicó Broncano generando más risas entre el público. Finalmente, Rayden confesó que se encontraba en un gran momento sentimental.