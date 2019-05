El emocionante alegato de un concursante de 'Pasapalabra' por la sanidad pública que conmovió a Christian Gálvez Ecoteuve.es 12:13 - 3/05/2019 0 Comentarios

Fernando acudió al concurso para montar un laboratorio que investigará sobre las "enfermedades raras en niños"

Pasapalabra no deja de emocionar a los espectadores con los emocionantes alegatos de sus concursantes. Este jueves, Fernando defendió la Sanidad Pública y explicó la motivación que le incitó para acudir concurso presentado por Christian Gálvez.

"Me han comentado mi compañeras que hay una motivación por la que tú vienes aquí, pero no me la han comentado y me gustaría que lo hicieras tú", le dijo el presentador ante de disputar su sitio en el equipo azul.

"Una ilusión sería crear un pequeño laboratorio que reuniera a un equipo de especialistas que me ayudasen a investigar sobre las enfermedades raras, en especial, las que afectan a los niños", empezó diciendo.

"Pienso que podría aportar un granito de arena para intentar erradicar esa gran lacra que afecta a los niños. Porque son el motor del futuro y, por consiguiente, son los encargados de que haya una generación futura sana y próspera", aseguró el profesional sanitario.

Todos los presentes en plató irrumpieron en aplausos y olés ante el gran alegato de Fernando. Tras pedir que le diesen unos minutos para mandar saludos a su familia y amigos y explicar que: "A pesar de los recortes que hemos sufrido y seguimos sufriendo hacemos una gran labor", detalló Fernando.

Christian, por su parte, quiso fundirse en un abrazo con el concursante: "Te voy a dar un abrazo porque soy embajador de la Federación Española de Enfermedades Raras".