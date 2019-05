La confesión ¿picante? de Isabel Pantoja en 'Supervivientes': habría compartido cama con Colate Ecoteuve.es 12:02 - 3/05/2019 0 Comentarios

Jorge Javier sonsacó a la tonadillera una gran revelación en el reality

Supervivientes vivió este jueves su primera gala con expulsión y la elección de los nuevos nominados. Y así, el grupo que la primera semana estuvo en la zona 'pirata' debutó en el reparto de puntos entre sus compañeros. Isabel Pantoja se estrenó nominando y, tras conseguir como privilegio una cama, realizó una confesión que Jorge Javier entendió como 'picante'.

"Oye, Isabel, ¿con quién hubieras compartido tu cama?", le preguntó el presentador a la tonadillera minutos antes de que votara. La tonadillera respondió agachando la cabeza avergonzada siendo interrumpida por el catalán: "No. No me lo digas, espérate, ¿te lo digo?", insistió antes de pronunciar el nombre por el que apostaba.

Lea también: Isabel Pantoja se derrumba en Supervivientes tras la traición de las Azúcar Moreno: Me he sentido engañada

"¿Me equivoco si hubieras compartido tu cama con Colate?", preguntó Jorge Javier. "No, no te equivocas", le respondió la tonadillera con una pícara sonrisa. "Somos concursantes, nos llevamos muy bien y es compartir la cama, pero nada más. Como amigos", aseguró Pantoja que no descartaba que la cosa pudiera ir a más.

"De momento la cama está", apresuró a decir la cantante. "Eso es empezar la casa por el tejado", relató Jorge Javier entre risas antes de recordar en plató las palabras de la defensora de Colate, que confesó que Pantoja y él tenían una muy buena relación fuera del programa.

Lozano, Hoyos, Mahi y Jonathan, nominados

Después de vivir la primera expulsión del reality en la que Loli Álvarez salió como la primera desterrada por el público, llegó el momento de la prueba de apnea para decidir quién iba a ser el líder e inmune del grupo.

Chelo García Cortés y Violeta se convirtieron en las líderes e inmunes de su grupo. Por su parte, el grupo de Playa Pirata (formado por Albert, Omar, Colate, Lidia y Aneth) no la disputaron debido a que por su elección de playa fueron exentos de las nominaciones.

Los miembros de Playa abandonada decidieron nominar a Jonathan con dos puntos y Mahi, elegida directamente por la líder del grupo. Playa de los señores prefirió nominar a Carlos Lozano por las broncas de la semana y Mónica Hoyos por decisión directa de Chelo García porque "el juego que ha hecho no ha sido muy limpio".