La extraña confesión de una joven 'sapiosexual' en 'First Dates': "La gente me entra por el cerebro"

Cristina acudió al programa para encontrar a una persona "inteligente" y "culta"

Prácticamente cada vez que el restaurante de First Dates abre sus puertas, los espectadores descubren las diversas formas que existen del amor. Esta vez, el programa recibió la visita de Cristina, una joven que se definió como 'sapiosexual'. "Somos personas que solamente pueden tener afinidad con gente muy inteligente", empezó diciendo.

Divorciada y de 43 años, Cristina tenía un look muy peculiar que llamó la atención de Lidia Torrent: "Estoy alucinada con tu estilo", confesó la camarera. La comensal se definió como gótica desde los 16 años afirmando que todo lo que gira alrededor de su vida también forma parte de este estilo.

En el amor, a Cristina le había ido "regular" porque lleva nueve años divorciada después de casi cinco años de matrimonio. "Los hombres me gustan muy cultos, muy leídos, que tenga aficiones similares a las mías. Es fundamental que sean inteligentes, que tengan buena conversación y que sean muy cultos porque como me considero sapiosexual, a mí la gente me entra por el cerebro", aseguró la comensal.

Tras describir qué características busca en un hombre, Ángel se presentó y compartió la velada con la comensal. "Me gusta todo el rollo y toda la estética que tenga que ver con el mundo gótico, con el rock, con todo lo relacionado con la oscuridad", explicó el chico.

Con todo ello, la cita fue sobre ruedas, tanto que los dos comensal no dudaron en tener una segunda cita para conocerse más: "Estamos en la misma línea de la vida. Coincidimos en el 99,9% de las cosas", le detalló Cristina a su cita.