Isabel Pantoja se derrumba en 'Supervivientes' tras la traición de las Azúcar Moreno: "Me he sentido engañada"

Las Azúcar Moreno dedicaron palabras que no gustaron a la tonadillera lo que provocó su enfado con las artistas

La gala de este jueves de Supervivientes prometía ser apasionante, entre otras cosas, por la reacción de la Isabel Pantoja a lo que Toñi y Encarna Salazar habían dicho sobre ella. La tonadillera pudo escuchar en directo la gran rajada que habían hecho las hermanas durante los últimos días en la isla.

Desde plató estaban ansiosos por saber qué diría Isabel Pantoja de las críticas que habían hecho las Azúcar Moreno a sus espaldas. Las cantantes habían discutido a raíz de una gran bronca provocada por Carlos Lozano en las que se vieron todas envueltas y terminaron descargando su enfado contra la tonadillera.

Y aunque Toñi había impedido en un primer momento que se escuchase el audio en la Palapa, porque se enzarzó en una dicusión con Carlos Lozano, la organización volvió a emitirlo durante la pausa publicitaria para conocer las impresiones de Pantoja.

"Altiva", "soberbia" y "estúpida" fueron algunas de las palabras que le dedicaron a Isabel. "Ha sido producto de los nervios", apuntó Encarna Salazar para salir del paso. "Me ha llegado al alma, pero si en ese momento sentían eso de mi persona, yo me he sentido engañada", aseguró la tonadillera derrumbada. Isabel Pantoja defendió entre lágrimas que en el programa no había ningún trato de favor hacia ella y se definió como "una concursante más" en la isla.