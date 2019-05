Jordi Évole desvela a Pablo Motos la rara enfermedad que padece Ecoteuve.es 3/05/2019 - 9:06 0 Comentarios

El presentador de 'Salvados' explicó en 'El Hormiguero' lo que le pasa cuando se ríe

Pablo Motos recibió este jueves la visita de Jordi Évole, que eligió El Hormiguero para anunciar una importante noticia: el periodista dejará de presentar Salvados a partir de la temporada que viene. El catalán aseguró que el programa continuará sin él y que muy pronto conoceremos el nombre del elegido para sustituirle al frente del formato.

Además, Jordi Évole desveló algo que no había contado hasta ahora: sufre una extraña enfermedad que le hace caerse al suelo cada vez que se ríe a carcajadas. Entre bromas con Pablo Motos, el periodista explicó que se trataba de la cataplexia, una patología relacionada con la narcolepsia que provoca fallos en los músculos que provocan el desplome.

Évole quiso dejar claro en todo momento que esta enfermedad "no tiene nada que ver" con su salida de Salvados. "Este es el programa de mi vida pero desde que empezó la temporada venía dando vueltas a la cabeza...", comenzó explicando.

"La entrevista al Papa fue la gota que colmó el vaso y vi que se había cerrado un círculo. Es momento de dar un relevo. El programa va a seguir, pero yo no presentaré Salvados", continuó. "Es una gran noticia. Hay que ser valiente. No me vais a echar de menos", concluyó.