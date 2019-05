Jordi Évole abandona 'Salvados' después de once años al frente del programa de La Sexta Ecoteuve.es 2/05/2019 - 22:28 0 Comentarios

El espacio, no obstante, seguirá en antena pero liderado por otro conductor

Évole, que acaba de renovar contrato con Atresmedia, prepara un nuevo proyecto

Jordi Évole deja Salvados, el programa que le encumbró hace más de diez años y uno de los verdaderos pilares de La Sexta.

Salvados, no obstante, seguirá en la cadena con un nuevo presentador o presentadora que se dará a conocer próximamente.

Jordi Évole también continuará en la emisora pero con un nuevo proyecto de prime time. El presentador acaba de renovar su contrato con Atresmedia hace unos días.

es es el programa de mi vida pero desde que empezó la temporada venía dando vueltas a la cabeza...", explicó Évole en. "La entrevista al Papa fue la gota que colmó el vaso y vi que se había cerrado un círculo. Es momento de dar un relevo. El programa va a seguir, pero yo no presentarécontinuóEs una gran noticia. Hay que ser valiente. No me vais a echar de menos".

Lea también: La oferta para entrar en política que rechazó Jordi Évole

De 'El Follonero' a Jordi Évole gracias a 'Salvados'

Jordi Évole arrancó Salvados en 2008 como unos especiales sobre las elecciones de aquel año: Salvados por la campaña. Por aquella época el presentador era conocido como El Follonero, el rol que desempeñaba en el programa de Andreu Buenafuente.

Con el paso del tiempo, Salvados fue ganando prestigio y audiencia y Jordi Évole se convirtió en una de las caras más prestigiosas de La Sexta.

Las últimas entregas de Salvados, emitidas desde el pasado mes de febrero, han logrado un 12% de cuota de pantalla media.

El pasado 31 de marzo, Salvados marcó un hito con la histórica entrevista al Papa Francisco, que arrasó en audiencia seduciendo a más de 4,1 millones de espectadores (21% de cuota) en La Sexta, convirtiéndose en el programa más visto de Salvados desde 2015.