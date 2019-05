La venganza de Isabel Pantoja con Carlos Lozano al no desvelar sus trucos para pescar Ecoteuve.es 2/05/2019 - 17:54 0 Comentarios

Los concursantes de 'Supervivientes' tienen un nuevo roce en Playa Pirata

Que Isabel Pantoja y Carlos Lozano no han congeniado es evidente. Los dos concursantes de Supervivientes protagonizaron una de las primeras broncas de la edición unas horas después de tirarse del helicóptero. "¿Pero quién te crees que eres tú? No vales ni un duro", estalló la tonadillera.

La trifulca dejó muy tocada a la Pantoja, que empezó a llorar a lágrima viva: "Es muy malo muy malo. Yo no puedo vivir". Finalmente, Lozano acabó pidiendo perdón al ver que su compañera estaba totalmente hundida: "No te quiero ver así mi niña. Me he equivocado. No sabía que estabas tan mal. Vamos a llevarnos mejor".

Pues bien, ahora la cantante se ha tomado su particular venganza al negarse a enseñar a pescar al presentador, quien intentaba sonsacar los trucos de la técnica que utilizaba Isabel. Ella, muy inteligente, no ha dado pistas.

"La exclusividad es de ella y no dice cómo se pesca. El cómo se pesca es solo de ella. Pues que pesque. Y ya está y los demás no pescamos", criticaba después Lozano.