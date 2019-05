Pérez Reverte y Hermann Tertsch critican el lapsus de María Rey con Franco y el Dos de Mayo Ecoteuve.es 2/05/2019 - 17:19 0 Comentarios

La periodista ha hablado por error del "homenaje a las víctimas de los caídos en aquel levantamiento contra las tropas de Franco"

"Disfruten de los periodistas e intelectuales de la izquierda derecha", ha afirmado Terstsch

Arturo Pérez Reverte y Hermann Tertsch han cargado contra María Rey por el lapsus que ha cometido en directo este jueves durante la celebración institucional del Dos de Mayo, festivo en la Comunidad de Madrid.

Por error, la periodista de Telemadrid ha hablado por error del "homenaje a las víctimas de los caídos en aquel levantamiento contra las tropas de Franco" cuando lo correcto es el alzamiento de la ciudad de Madrid contra las tropas de Napoleón en 1808.

"Dice María Rey, la mujer del omnipresente Manuel Campo Vidal, que el 2 de mayo conmemora el alzamiento de Madrid contra las tropas de Franco! Disfruten de los periodistas e intelectuales de la izquierda española!", criticaba Terstsch en Twitter mientras que Pérez-Reverte ha afirmado: "Este país está enfermo de sí mismo, y acabaremos contagiándonos todos".

María Rey responde a Hermann Terstch

La veterana periodista no ha tardado en responder al despectivo comentario de su compañero de profesión: "Qué barbaridad! Tú has sido periodista en prensa y televisión. Seguro que alguna vez has tenido un lapsus. Yo los tengo a menudo pero no por falta de conocimiento si no por torpeza pero, ¿de verdad que no merezco tú respeto profesional ni siquiera para juzgarme por mí misma?".

En el otro lado de la moneda, Rey ha recibido el "cariño" de Carme Chaparro: "Yo tengo lapsus todos los días. Es lo que tiene estar horas en un directo, improvisando, con múltiples frentes abiertos y el pinganillo atronando con órdenes", ha dicho. "Has demostrado de sobra y durante décadas tu profesionalidad y saber".

