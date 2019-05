Jorge Javier se sincera con Bertín Osborne: "Me he dado cuenta de lo poco generoso que he sido" Ecoteuve.es 14:53 - 2/05/2019 0 Comentarios

Telecino empieza a promocionar las próximas entregas de 'Mi casa es la tuya'

Bertín Osborne está de vuelta con Mi casa es la tuya. Telecinco ha empezado a promocionar las nuevas entregas del formato de entrevistas presentado por el cantante de rancheras unas semanas después de la entrega especial emitida por las elecciones con Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal.

El presentador ha desvelado en Twitter un adelanto de las conversaciones que tendrá con sus invitados. Una de ellas es Marta Sánchez, a la que dice que tiene "imagen de diva, como distante y fría". Ella, por su parte, en otro vídeo promocional dice que ha "hecho dos actos patrióticos: ir a la guerra sin cobrar nada y hacerle la letra al himno sin cobrar".

Lea también: La curiosa reacción de Albert Rivera a la pregunta de Bertín Osborne sobre Malú: "¿Te ha enseñado ya a cantar?"

En esas imágenes, también se escucha la voz de Jorge Javier Vázquez, que reflexiona: "Me he dado cuenta de lo poco generoso que he sido y de lo mucho que he vivido para mí". La grabación del programa fue mucho antes al ictus que sufrió hace un par de meses.

"Había mucha gente que decía que estaba acabado", afirma Alejandro Sanz, a quien Osborne ha visitado en su casa de Miami. Otros protagonistas de la nueva temporada serán Los Morancos, María Jiménez, José Luis Rodríguez El puma y Shaila Dúrcal.