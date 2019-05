El enfado de Lydia Lozano al ser acusada de irse sin pagar del bar del padre de las Mellis Ecoteuve.es 2/05/2019 - 13:53 0 Comentarios

El hombre se enzarzó con la colaboradora de 'Sálvame' aunque luego rectificó su versión

Ni en el Día del Trabajador Lydia Lozano pudo tener una tarde tranquila. La colaboradora de Sálvame se llevó un nuevo disgusto provocado por el padre de las Mellis. Emilio entró en directo desde Sevilla para defender a sus hijas en estos duros momentos por los que atraviesan de crisis económica.

Pero, de repente, Lozano se vio en medio de una monumental bronca después de que este hombre, propietario de un bar, la mandara calla de muy malas formas: "¡Cállate! No me gustas nada, Lyda". "Yo siempre pagué todas las comidas, o sea que no te debo nada. ¡Maleducado!", contestó ella en plató.

Lea también: La pregunta geográfica que arruinó su cita de First Dates: "¿Salamanca, dónde queda?"

La afirmación dio pie a que Emilio sacara los trapos sucios de la colaboradora: "La última vez que estuvo en mi bar vino con un grupo enorme y se fue sin pagar!". Al escucharlo, Lydia estalló y empezó a gritar para defenderse: "¡Eso no fue así! Te voy a decir quién pagó. ¡Lo pago Raquel Revuelta, que fue quien lo organizó".

La cosa se cortó por unos minutos porque el programa se fue a publicidad. A la vuelta, el progenitor de Las Mellis pidió perdón por cómo se había dirigido a Lydia y reculó en la historia: "Sí, pagó Raquel Revuelta, aunque quedó por pagar la última copa. Se fueron rápidamente y lo hicieron de una forma increíble".

Emilio aseguró que no se trataba de solo una copa, sino de la última ronda de un grupo de diez personas. "Sí, era una copa bastante buena. No te creas que era una copita de vino tino", terminó ante las risas de Jorge Javier.