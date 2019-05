El dardo envenenado de Bárbara Rey a Isabel Pantoja: "En Marbella también se pesca mucho" Ecoteuve.es 1/05/2019 - 14:51 0 Comentarios

La actriz juega con el doble sentido de las palabras a raíz del primer pez pescado por la tonadillera

Bárbara Rey era uno de los nombres que más sonaban en todas las quinielas para participar en Supervivientes 2019. Sin embargo, la exvedette se quedó fuera después de que Telecinco hiciera oficial el fichaje bomba de la edición: Isabel Pantoja.

Pese al enorme enfado que tuvo con el reality, Bárbara apareció este martes como colaboradora de la gala Tierra de nadie que presentó Carlos Sobera. Durante toda la noche, estuvo tirando pequeñas pullas a la tonadillera, pero hubo una que se llevó todo el protagonismo.

Fue cuando el programa emitió el primer pez que pescó la Pantoja en Honduras. Orgullosa, la cantante celebró la hazaña con sus compañeros exhibiendo el pescado como si de un trofeo se tratara. "Es un hobbie que le ha encantado toda la vida, pero es verdad que le dije que no le dijera tanto por si luego no pescaba nada", contó su hija Isa en plató.

"Sí, sí. Tu madre siempre pesca", soltó, por detrás Bárbara llamando la atención del presentador, que le invitó a que se explicara: "¿Eso que quiere decir exactamente?". "Que bueno, que pesca bien", respondió ella, que a continuación, lanzó este dardo envenenado: "En Marbella también se pesca mucho".

"Yo es que no pesco. No he tenido nunca esa habilidad. Yo me he criado en tierra de huerta murciana, pero no había mar", afirmó luego la exvedette a lo que Toñi Moreno bromeó diciendo que "siempre has pescado lo que has querido" y Luján puso la puntilla: "Peces gordos [en referencia al rey Juan Carlos]". "Yo cuando me pongo, me pongo", zanjó Bárbara.