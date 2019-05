Desastrosa cita en 'First Dates' con 'cobra' incluida: "Me está engañando como una perra" Ecoteuve.es 1/05/2019 - 12:35 0 Comentarios

David frenó a Marcos en el fotomatón del programa: "¡Un morreo no, cabrón!"

Marcos y David protagonizaron una cita frustrada este martes en First Dates. La cosa ya pintaba turbia porque al encontrarse en la barra del restaurante más famoso de la televisión sus caras les sonaban de algo. "Hemos hablado en algún momento...". "Hablamos el verano pasado, pero no fue a más", explicó el primero.

Marcos, un barcelonés afincado en Madrid, buscaba un hombre que se ajustara a estos requisitos: "Me gustan altos y musculados, con apariencia de tipo duro, pero luego que sean blanditos".

Lea también: El hormiguero interrumpe el momento más íntimo de un espectador: "Estoy haciendo el amor con mi novia"

Durante la cena, ambos comprobaron que sus personalidades están a años luz de diferencia. Marcos afirmó que no le gustaban las redes sociales: "No las utilizo ni me gusta la gente enganchada a ellas. De hecho, yo no tengo esas aplicaciones".

Y David no se lo creyó: "Me parece que me estaba engañando como a una perra porque una persona que no dice que no tiene nada de redes sociales, soltero en Madrid, no te lo compro. Y si eso es así, raro".

La 'medio cobra' de David a Marcos en el fotomatón

Después, el toledano le contó que una vez le pilló a su exnovio siéndole infiel en su casa: "Me dijo que estaba poniendo una lámpara y me encontré la toma de corriente encima de mi casa. Me salí, me senté en el sofá y luego le dije 'coge tus cosas y te vas".

Una vez finiquitada la cena, David y Marcos compartieron un cariñoso momento en el fotomatón del programa. Quizás demasiado, porque el primer quiso darle un beso a lo que el toledano se apartó: "¿Dónde vas? Un morreo no, cabrón". A David no le gustó nada: "Me ha hecho una media cobra, sí. Pero bueno oye. Pero me haces una medio cobra y luego me coges de la cintura, pues chico...". Como era de esperar, no quisieron tener una segunda cita.