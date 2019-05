La teoría de Toñi Moreno sobre el apoyo Fabio a Violeta en 'SV': "A la naturaleza hay que dejarla crecer" Ecoteuve.es 1/05/2019 - 11:52 0 Comentarios

La presentadora de 'MYHYV' y Bárbara Rey se estrenan como colaboradoras del 'Tierra de Nadie'

Carlos Sobera se estrenó este martes como presentador de Supervivientes: Tierra de nadie, primero en Telecinco y luego en Cuatro. Quienes también debutaron como colaboradoras fueron Toñi Moreno y Bárbara Rey.

La presentadora de Mujeres y Hombres y Viceversa analizó el débil comiendo de Violeta, que no se separa de Fabio Colloricchio para 'olvidar' a su novio Julen quien, se ha derrumbado en el programa viceverso.

"Yo he visto como Violeta le ha dicho 'te quiero' en directo a Julen y yo me agarro a eso. Los primeros días son los más duros, y necesita cariño y afecto", empezó diciendo Toñi a lo que, con sorna, Isabel Rábago soltó: "¡Y ella se agarra a lo que puede!".

En los instantes finales de la gala, Sobera sacó más juego a la imagen más comentada del modelo argentino y la tronista que, por cierto, se salvó de la nominación: "Toñi está impresionada. es bonita la imagen. ¿Hay algo sospechoso en esta imagen, qué te haya llamado la atención"

"Tengo yo mi teoría de que a la naturaleza hay que dejarla crecer", respondió la presentadora. "Estamos en un programa donde la naturaleza es importante". "Digo yo que en Mujeres y hombres y viceversa esto lo habrás visto más de una vez, ¿no?", preguntó muy curioso Sobera.

"A mí me han dicho los chicos que se te quitan las ganas de todo porque no comes. Pero yo creo que Fabio no está en ese momento", contestó Toñi. Mientras, Bárbara apostilló: "Se encuentra mal y está rezando".