'MasterChef' expulsa a Osiris el mismo día que Josecho abandona por una caída: "Se ha roto el tobillo"

Una tarta Selva Negra se le atragantó al dominicano, que acabó fuera de las cocinas

Osiris se convirtió este martes en el quinto expulsado de la séptima edición de MasterChef. El dominicano tuvo que dejar su delantal al fracasar en la prueba de eliminación contra Valentín y Natalia. Ambos tenían que hacer la tarta de Selva Negra de la pastelera Patricia Schmidt.

Pese a que los jueces pidieron que hicieran autocrítica y que Valentín fuera el único que diera un paso al frente reconociendo que debía ser expulsado, los jueces se decantaron por Osiris. "No me gusta, la nata está fundida y la de arriba está terrible, hay un trabajo pésimo", criticó Samantha a lo que Jordi apostilló: "No es una selva blanca es una selva chunga".

Josecho abandona 'MasterChef' debido a una caída

La noticia más triste de la noche la protagonizó Josecho. El aspirante más mayor de la historia - tiene 73 años- tuvo que abandonar el concurso después de caerse y fracturarse el tobillo. Jordi Cruz lo comunicó al empezar el programa.

"Queremos mandar un abrazo muy grande a Josecho que ha sufrido una desafortunada caída, se ha roto el tobillo y ha tenido que retirarse de la competición", dijo Jordi. "Desde aquí le queremos dar las gracias por los grandes momentos que hemos compartido con él".