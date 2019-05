De la traición y su desconsolado llanto a sus ronquidos: la 'tortura' de Isabel Pantoja en 'Supervivientes' Ecoteuve.es 1/05/2019 - 10:06 0 Comentarios

Toñi Salazar cargó contra la tonadillera después de su brutal bronca con Carlos Lozano

Isabel Pantoja ha empezado fuerte su aventura en Supervivientes. Lejos de que su paso por Honduras sea un mero trámite, la tonadillera está viviendo a flor de piel sus primeras horas en el reality de Telecinco y, prácticamente, ya ha hecho de todo: discutir, llorar, pescar... ¡y hasta roncar!

Vayamos por partes. El SV: Tierra de nadie que estrenó Carlos Sobera mostró el llanto desconsolado de la Pantoja después de tener una monumental bronca con Carlos Lozano. El presentador la acusó a ella y Chelo de hacer un "papelón" y de no hacer absolutamente nada: "Esto es Supervivientes, aquí no hemos venido a un spa".

Lozano acusó directamente a la cantante de "comerse todas las latas". "¿Persona? Eres mala persona, tío", contestó muy enfadada ella. "¿Pero quién te crees que eres tú?", estalló Isabel Pantoja. "No vales ni un duro", acertó a decir en plena trifulca con Carlos Lozano.

La gran trifulca dejó muy tocada a la tonadillera, que empezó a llorar de forma desconsolada detrás de las palmeras asegurando que "no podía consentir" esos comportamientos: "Es muy malo, muy malo (...) Yo no puedo vivir". Finalmente, Lozano acabó pidiendo perdón al ver que su compañera estaba totalmente hundida: "No te quiero ver así mi niña. Me he equivocado. No sabía que estabas tan mal. Vamos a llevarnos mejor".

Isabel Pantoja, traicionada por Toñi Salazar

Con este episodio aparentemente cerrado, a Isabel Pantoja parece que no gana para enemigos. Toñi Salazar cargó contra ella por la espalda al afirmar que es una "estúpida": "Yo tenía un concepto de ella muy bueno, pero ahora me parece una persona muy altiva y muy soberbia y habla mal de la gente". ¿Qué ocurrirá cuando escuche estas palabras la cantante?

Para terminar, una imagen única, y es que los espectadores de Telecinco aun no son conscientes de lo que supone tener a Isabel Pantoja en Supervivientes. Las cámaras captaron a la cantante durmiendo plácidamente agarrada a su oso de peluche aunque con algún que otro ronquido.