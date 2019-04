La llamada de Isabel Pantoja a Mercedes Milá antes de 'Supervivientes': "Es amorosa" Ecoteuve.es 18:27 - 30/04/2019 0 Comentarios

La popular presentadora ha revelado la conversación que tuvo con la tonadillera antes de viajar

4,8 millones de espectadores esperaban el pasado jueves el salto de Isabel Pantoja desde el helicóptero para inaugurar su participación en Supervivientes, entre ellos, una buena amiga de la tonadillera: Mercedes Milá.

La ex presentadora de GH ha confesado en su entrevista para Lecturas que la ahora concursante de Supervivientes la llamó: "Me llamó cariñosa, como siempre, es amorosa. Yo le deseé mucha suerte y me dijo: 'Tengo tantas ganas de pescar, de ponerme en el mar y que no me moleste nadie. Estoy deseando llegar a la isla'".

Preguntada por la relación de Isabel Pantoja y Chelo García Cortés, la periodista prefiere no mojarse: "Qué importa eso. Ahí lo que manda es la supervivencia".

"Cuando nos vemos, nos abrazamos y lloramos juntas"

La amistad de Isabel Pantoja y Mercedes Milá comenzó en 1986, cuando la catalana fue la primera periodista que entrevistó a la tonadillera tras la muerte de Paquirri.

A pesar de eso, Mercedes Milá asegura que "no se ven", pero recuerda momentos en los que "va al teatro a verla, se abrazan y lloran juntas" y añade: "Es un terremoto absoluto. La respeto y la respetaré siempre. Es una artista".