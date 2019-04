Fabio, el mejor apoyo de Violeta en sus momentos de bajón en 'Supervivientes' Ecoteuve.es 30/04/2019 - 16:18 0 Comentarios

La concursante, que dejó en España a su novio Julen, se siente débil en el concurso

El modelo argentino está siempre pendiente de la joven, que no consigue enderezar su situación

Violeta no está teniendo un buen comienzo en Supervivientes. La extronista de MYHYV se ha mostrado débil en el inicio de la aventura y parece que no remonta, aunque tenga el gran apoyo de Fabio, el concursante argentino del que no se separa desde que el programa se estrenó.

Las lágrimas de Violeta llamaron la atención de los espectadores en la gala del jueves. Lara Álvarez preguntó que le pasaba, pero ella prefirió no contestar en ese momento.

Lágrimas de Julen, el novio de Violeta

En los primeros días ha contado con el consuelo de Fabio Colloricchio, su gran aliado en el reality de Telecinco. Tan cerca han estado que el novio de Violeta, Julen, se ha derrumbado en el plató de Mujeres y hombres y viceversa, donde se conocieron.



"No estoy ahí para hablar con ella y es duro. Yo ahora llego a mi casa, ¿y qué hago?", comentó destrozado a Toñi Moreno. "Hemos tenido momentos difíciles, este mundillo tiene cosas difíciles, te expones, expones tu relación, tienes mucha gente opinando sobre tu relación ", continuó. "Si ocurre algo que sea por ella, que por mí no quede", dijo Julen al ver algunas imágenes de su chica en Myhyv. "Que pase lo que tenga que pasar".