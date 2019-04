Sandra Golpe y Mamen Mendizábal se mojan en 'El hormiguero' con su voto y hablan del resultado de VOX Ecoteuve.es 30/04/2019 - 11:51 0 Comentarios

La presentadora de Antena 3 confesó que no votó: "Mantengo una distancia terapéutica"

"Es un fracaso, las expectativas eran mucho más altas", dijo Mendizábal sobre VOX

En plena resaca electoral, Mamen Mendizábal y Sandra Golpe visitaron El hormiguero para analizar los resultados que dejaron las urnas este domingo 28 de abril. Sin embargo, lo más curioso fue la confesión que hizo la presentadora de la primera edición de Antena 3 Noticias.

"Yo no voto. A lo mejor esto no le gusta a la gente, pero como me dedico a contar noticias, me parece que tengo que mantener una distancia terapéutica de los partidos", dijo la periodista. "Me gusta lo que cuenta uno, lo que cuenta el otro. Pero no me quiero ver relacionada hasta ese punto de votar".

Dicha afirmación sorprendió a todos, incluida a su compañera de grupo. "¡Pues yo voto a tope! Súper arriba. Y movilizo a mi entorno", dijo Mendizábal a lo que Sandra indicó: "Me siento más honesta. Cuando trabaje en otras cosas, pues ya iré a votar, aunque votaré por descarte". "¡Y cómo te crees que hemos votado los demás! La opción menos mala", respondió la periodista de La Sexta.

Por otra parte, la presentadora de Más vale tarde habló de los 24 escaños conseguidos por VOX, el partido de Santiago Abascal con ideas de extrema derecha: "Creo que es un fracaso, las expectativas eran mucho más altas. Algo les hacían creer que su resultado iba a estar mucho más inflado". "No les veo mucho más recorrido", añadió Sandra.