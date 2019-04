Una comensal de 'First Dates' hace la descripción definitiva del "hombre empotrador" y confiesa su gran manía Ecoteuve.es 30/04/2019 - 11:16 0 Comentarios

"Un empotrador es un chico alto y grande, como un oso grande", dijo esta madrileña

En tres años, han pasado cientos de personas buscando el amor en First Dates y, cada una, es única con sus gustos y manías. Gema llegó al restaurante más famoso de la televisión con las ideas claras: quería un hombretón empotrador que respetara su gran manía.

"No soporto los sonidos corporales: ni ronquidos, ni sonidos de la boca como que suene la saliva y que mastique chicle... ¡bua, que asco!", confesó a cámara antes de tener la cita. "Vivo con mis padres y cuando roncan... A veces les he llamado en oculto para que se despierten".

Esta madrileña de 21 años se describió como una persona "muy sincera, me encanta reír" y que tiene muchos requisitos para decantarse por su media naranja: "Tiene que ser muy gracioso, guapo y empotrador".

"Voy a describir la figura del empotrador: es un chico grande, alto, que sea como un osito, pero un oso grande. Depilado, por favor, que no me gustan los pelos. Pero que no sea un pura sangre, de estos que no tienen cuello de gimnasio que parece que tienen media neurona que con otra persona no hacen ni un cerebro entero y que andan como los Action Man. Eso no", dijo.

La cita con José Alberto no fue bien. Primero porque no se creyó que bailara ritmos latinos - "me ha echado una trola porque le veo con menos gracia para bailar salsa..."., dijo-, y porque se comió su comida y los restos de ella: "Tiene un apetito que no para de comer. Y encima metiendo la mano en mi plato, con lo escrupulosa que soy".

La gota que colmó el vaso fue que el joven le agarró con demasiadas confianzas en el fotomatón: "Eso me ha gustado menos 50 ¡Coge así a tu hermana!". Como era de esperar, Gema no quiso tener otra cita con José Alberto.