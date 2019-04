El enfado de Risto Mejide con Monedero tras llamarle "mentiroso": "Si me acusas, ten la decencia de decírmelo" Ecoteuve.es 29/04/2019 - 18:26 0 Comentarios

El cofundador de Podemos rechazó hablar con 'Todo es mentira' en la noche electoral

Monedero estalló con Marta Flich cuando en vez de preguntarle por Pedro Sánchez lo hizo sobre la crisis de Podemos

Juan Carlos Monedero es el nuevo enemigo de Risto Mejide. El cofundador de Podemos no quiso valorar los resultados de las Elecciones Generales con su programa Todo es mentira. "Sois unos pesados, hay que respetar", le dijo de malas formas al reportero, que volvió a preguntar: "¿Cómo ha vivido el recuento?".

"No quiero hablar con vosotros porque no os habéis portado bien porque me habéis mentido. No quiero hablar con el programa", afirmó. El periodista siguió insistiendo: "Monedero, ¿en qué le hemos mentido?". "Tío, no seas... No quiero hablar con el programa. Risto me ha mentido y se ha metido conmigo y, por tanto, no quiero colaborar con vosotros. Tenéis que respetar a la gente".

Tras visionar el vídeo, Mejide ha sido tajante en su respuesta: "¿Qué yo le he mentido? ¿En qué? A mi me gustaría, Juan Carlos Monedero, que además nos conocemos, si yo te he mentido en algún momento di en qué. Si me acusas de mentiroso ten la decencia de decir en qué te he mentido yo".

"Nuestros espectadores no tienen la culpa de que nos vayan acusando de cosas que no son ciertas. Hasta que no se demuestre lo contrario, el que está mintiendo es él", dijo después muy cabreado el presentador.

Monedero, a Marta Flich: "¡Esto es una basura!"

La razón del enfado de Monedero puede residir en esta entrevista que hizo para el programa a finales de febrero. El politólogo estalló con Marta Flich cuando en vez de preguntarle por el libro de Pedro Sánchez lo hizo sobre la crisis interna que sufría Podemos.

"Al igual que la política está llena de basura, los medios están llenos de basura. Creo lo que que estáis haciendo ahora mismo es una basura", dijo a la periodista.

Monedero acusó al programa de engañarle a la hora de contar con él para hablar del mencionado asunto: "Me mientes cuando me dices que vamos a hablar de una serie de temas, que me dedico a preparar, y luego sacáis otros. Hay que ser honesto, no tengo problemas en hablar de esos temas, pero demuestra cierta perversión de la honestidad periodística", declaró molesto. "Es actualidad, hay una dirección y no hay perversión. No vas a afear mi trabajo ni el de mis compañeros", se defendió Flich.