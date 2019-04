El tenso momento de Isabel Pantoja y Omar Montes antes de 'Supervivientes': "De mi hija no hables" Ecoteuve.es 29/04/2019 - 16:00 0 Comentarios

La tonadillera le hizo una advertencia al ex de Chabelita antes de que empezara el concurso

Supervivientes 2019: Conexión Honduras se estrenó este domingo con un polémico vídeo de una tensa conversación que mantuvieron Isabel Pantoja y Omar Montes antes de tirarse del helicóptero y dar por empezado su concurso.

"A mi hija no la nombres", espetaba a Omar Montes la tonadillera, mientras él contestaba que no lo haría. Isabel Pantoja proseguía: "Ella no te nombra a ti. No te lo voy a consentir, Omar. Ni un comentario de mi hija, porque ella no está concursando y yo la voy a defender porque soy soy madre".

El ex de Chabelita Pantoja contraatacaba: "También es una chica que le gusta meter cizaña...", pero la cantante no daba su brazo a torcer: "Isa quedó en el pasado. No vamos a hablar de personas del otro país. Te lo digo con todo el amor del mundo", decía, mientras le daba un beso a Omar y hacía hincapié en que la relación con él es buena.

No obstante, Omar Montes no se tomó bien la advertencia y se marchó a la cama para llorar. Violeta Mangriñán tuvo unas palabras de apoyo para el cantante: "No dejes que nadie te amargue y te condicione. Tú habla de lo que quieras, que es tu vida".

Isa Pantoja: "Aquí se ve que mi madre me defiende"

Una vez finalizado el vídeo, Chabelita, desde plató, dio su opinión. La hija de Isabel Pantoja recalcó que "muchas veces se ha dicho que su madre no la defendía, pero que aquí se había visto que sí".

Además, confesó que "Omar le daba un poco de pena": "Yo soy su hija y cuando me echa esas broncas, también me emociono", comentaba la joven.