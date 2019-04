Sardá vuelve el sábado con los Gallifantes de 'Juego de niños', ¿contra él mismo en 'La Sexta Noche'? Ecoteuve.es 29/04/2019 - 13:26 0 Comentarios

La 1 estrena el 4 de mayo un renovado 'Juego de niños', casi 30 años después

Vuelven los Gallifantes a RTVE casi treinta años después. La 1 estrena el sábado 4 de mayo Juego de niños, un mítico concurso que regresa renovado a la pequeña pantalla de la mano de Xavier Sardá y con el mismo objetivo: acercarse al mundo que nos rodea a través de una mirada infantil. Cada semana, dos famosos competirán por una buena causa en esta producción de RTVE en colaboración con Visiona TV que promete mucho humor, emoción, ternura e historias para disfrutar en familia.

Juego de niños competirá contra Deluxe (Telecinco) y también contra La Sexta Noche donde, precisamente, colabora Xavier Sardá. ¿Competirá Sará contra sí mismo si Juego de niños es grabado?

El regreso de Xavier Sardá

Xavier Sardá está disfrutando con este regreso: "Yo me lo he pasado muy bien. Esta edición, 30 años después, tiene un encanto especial para mí. La primera vez que digo: 'Has ganado 30 gallifantes', me sentí muy joven", afirma.

"Éste es un programa distinto. Aquél duraba 45 minutos, éste una hora y media. Es un gran show con dos famosos compitiendo con pruebas muy distintas. Una parte también de definiciones de niños de diferentes conceptos, personajes, música... Pruebas físicas. Es muy variado, distraído, creo que os lo podéis pasar bien viéndonos", explica el presentador.

José Corbacho señala que Juego de niños es una oportunidad única para volver a ser pequeño y ver el mundo con sus ojos: "Los protagonistas son los niños; los mayores intentamos estar a la altura, pero es imposible. Los niños son frescos, súper originales, súper divertidos. Si ves Juego de niños, volverás a ser un niño, porque a lo mejor te has olvidado, serás más feliz, y te reirás mucho".

La realidad que nos rodea vista por los niños

Contrastar la mirada de los niños con la visión adulta de manera entretenida, divertida y didáctica es uno de los objetivos de este programa, que también recibirá a algunos de los pequeños que participaron en Juego de niños hace tres décadas. Además, contará con divertidas secciones y con dos colaboradores de excepción: José Corbacho y Juan Carlos Ortega.

Corbacho realizará un balance socarrón y con mucho humor de cómo han definido los niños los diversos conceptos y personajes y cómo van actuando concursantes y presentador. También introducirá en plató a "ex niños" (ahora adultos) invitados a Juego de niños 30 años después y será el encargado de plantear la prueba final.

Y 'Lo que el Gallifante no ve, pero Ortega Sí' revisará de forma humorística vídeos de niños y niñas grabados en las escuelas que no se han visto todavía en el programa y que recogen situaciones y reacciones divertidas.

Primer programa: Berto Romero y Miguel Ángel Muñoz

Cada semana dos famosos acudirán a Juego de niños para donar su premio a una buena causa y competir por el preciado 'Gallifante'. Ángel Llacer, Marta Hazas, Boris Izaguirre, El Sevilla, Eduardo Casanova, Edu Soto, Carlos Latre, Ana Guerra, Alfred, Alejo Sauras, Alaska, Miki, Francis Lorenzo, Dafne Fernández, o Elena Furiase, entre otros, intentarán acertar las definiciones de los niños y aportarán vivencias personales de su propia infancia.

En el primer programa competirán el humorista, guionista y actor Berto Romero, y el actor Miguel Ángel Muñoz. ¿Quién conseguirá más Gallifantes?