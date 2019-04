Abascal deja caer a Ana Rosa que podría cambiar su política con los medios de comunicación Ecoteuve.es 29/04/2019 - 12:58 0 Comentarios

"Hemos minusvalorado su capacidad de conformar la opinión pública", ha dicho el líder de VOX

"¿Van a rectificar en ese aspecto?", le preguntó: "Ya veremos sí con más presencia o de otra manera"

Santiago Abascal ha dado a Ana Rosa Quintana este lunes su primera entrevista después de la irrupción de VOX en el Congreso de los Diputados tras las Elecciones Generales con 24 escaños. Un resultado al que su líder ha considerado como una "gran gesta" pese a que las expectativas en las últimas semanas apuntaban a un resultado mucho mejor.

Uno de los temas que la presentadora de Telecinco ha puesto sobre la mesa es la política que ha tenido la formación de extrema derecha que ha tenido con los medios de comunicación, mucho más favorable a difundir sus ideas a través de redes sociales. Y, pese a denunciar que "ha sido manipulado y distorsionado", Abascal ha reconocido que su mensaje ha podido calar menos y, que por ello, podrían rectificar sea con "más presencia o de otra manera". Así se ha desarrollado la charla.

"Ustedes han sido muy selectivos con los medios de comunicación no acudiendo a determinados medios, e incluso, no dejando entrar a medios en sus mitines. ¿Eso ha sido un error? Porque han tenido menos presencia en televisiones, etc", ha dicho Ana Rosa.

Abascal ha contestado así: "Realmente ha habido algunos encuentros en medios de comunicación que eran verdaderas trampas. Nosotros hemos visto cómo nuestro discurso ha sido distorsionado y manipulado por algunos medios de comunicación. Por lo tanto, creo que nuestra política ha sido acertada y la vamos a mantener".

"Nos ha perjudicado no estar en el debate y no poder hacer llegar nuestro mensaje a millones de españoles que lo estaban siguiendo con mucha atención", ha dicho. "Fue una pelea en el barro y una maraña confusa de discusiones y datos".

"Tampoco se defendieron porque no iban a los sitios donde se podían defender", ha espetado Ana Rosa a lo que Abascal ha respondido que "si nos defendimos en muchos sitios, pero es verdad que probablemente hemos minusvalorado la capacidad de los medios de comunicación de conformar la opinión pública".

"O sea que van a rectificar en ese aspecto", ha vuelto a intervenir la periodista a lo que él ha concluido: "Ya veremos sí va a ser con más presencia o de otra manera, pero hemos podido pensar que las redes sociales hacían llegar nuestro mensaje con mucha más claridad de lo que finalmente lo han logrado".