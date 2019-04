Rivero responde a las quejas contra 'Estudio Estadio': "Es verdad que hablamos demasiado del Real Madrid" Ecoteuve.es 29/04/2019 - 11:15 0 Comentarios

El director y presentador del veterano espacio deportivo acude a 'RTVE Responde'

Juan Carlos Rivero, director y presentador del veterano espacio deportivo Estudio Estadio, acudió este fin de semana a RTVE Responde para responder a las quejas expuestas por algunos espectadores sobre la línea del formato, de la que muchos califican como madridista, los enunciados de las encuestas y del comportamiento de algunos de sus tertulianos habituales.

Rivero dio la razón a un espectador que criticó la mala educación de los colaboradores: "Hay veces que se apasiona demasiado el debate. También va en función de los tertulianos. Al final, el tertulianos en deportes, en informativos o en cualquier programa es un oficio".

"Los hay más respetuosos, menos respetuosos; los hay que hablan más, que hablan menos, que entran más en el ritmo de programa y los que entran menos y cuando entran todos, se produce un solapamiento horroroso y no hay que no entienda nada", afirmó Rivero.

Rivero: "Es verdad que hablamos demasiado del Real Madrid"

A continuación, Ángel Nodal puso sobre la mesa la supuesta línea merengue que tiene el programa. "Procuro que no tengamos ningún color en el programa. Lo que sí es verdad es que se habla mucho del Real Madrid, por encima de otros equipos. Pero es que el Real Madrid es una marca enorme", se justificó.

Juan Carlos Rivero también respondió a las críticas que recibe por sus narraciones en los partidos: "Procuro no tener ningún tono y en las narraciones mucho menos. Ni al Madrid, ni el Atleti ni al Barça". Y volvió a incidir en la idea de que TVE apoya el Real Madrid: "Es verdad que hablamos demasiado, pero procuramos repartirlo". En este sentido, denunció el poco presupuesto que tienen para contratar a periodistas que no sean de Madrid.

Por último, respondió a la queja sobre los enunciados de las encuestas de Estudio Estadio, de las que muchos piensan que son "antimadridistas". "No intentamos provocar, porque la televisión pública no está para eso, pero sí pinchar. Intentamos despertar un poco a la gente. Si le preguntamos si hace buena noche, no nos responde nadie. Es crear un poco de picante, pero con buena intención". [VÍDEO]