Tronchante lapsus en 'First Dates': confunde a Carlos Sobera con David Civera Ecoteuve.es 15:25 - 28/04/2019 0 Comentarios

Fernando confundió al presentador con el cantante llegando a llamarle incluso "Carlos Civera"

First Dates abrió las puertas de su restaurante este sábado con el fin de que los comensales encontraran el amor. Confundirse es humano y muchas veces los comensales del dating show caen en equivocaciones sin precedentes. Fernando confundió a Carlos Sobera con David Civera llegando a llamarle incluso "Carlos Civera".

El sentido del humor en una primera cita es fundamental para que la velada transcurra con normalidad. Algo parecido les ocurrió a Fernando y Danica, dos andaluces que acudieron al programa para buscar el amor.

Danica busca en su vida a un chico que la hiciera reír y Fernando lo consiguió tanto fue así que confundió al presentador del dating show con el cantante David Civera. "El Carlos Civera no habla con nosotros nada, tenía todos los discos de este, Que la detengan", comentó inocentemente el joven andaluz.

Fernando no solo confundió a Carlos Sobera con el cantante, sino que también le puso el apellido de Civera. Ello provocó las risas de Danica que no pudo contenerse. "Te gustaba a ti el Carlos Civera que tú también has bailado Que la detengan no digas que no", recriminó el comensal a su cita por cómo le miraba.