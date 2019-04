El emotivo mensaje de aliento de Nacho Duato en la final de 'Prodigios' Ecoteuve.es 13:16 - 28/04/2019 0 Comentarios

"Qué suerte que hayas nacido en una España libre, una España democrática, y no la que me tocó vivir a mí", dijo el antiguo director artístico de la Compañía de Danza

Prodigios emitió este sábado su final del programa. El espacio de la cadena pública vivió momentos muy emotivos uno de ellos protagonizado por el juez Nacho Duato. El que fuera director artístico de la Compañía de Danza lanzó un emotivo mensaje de aliento a los espectadores.

Prodigios demostró el éxito que pueden tener los programas de talento, cultura y arte. El premio que se disputó fueron 20.000 euros y un curso de perfeccionamiento intensivo en el Centro de Alto Rendimiento de la Universidad Alfonso X El Sabio.

Una final emocionante en la que Lucía Rodrigo, Raúl Parejo, Jaime Infante, Carla Gómez, Elisabetta Fasoglio y Saïd Ramos fueron los seis finalistas que competían por el codiciado premio. Pero finalmente Saïd fue el "Prodigio del año" llevándose el premio.

Nacho Duato tras la actuación de Saïd dedicó un emotivo mensaje: "Cuando te veo bailar, pienso lo joven que eres, y lo que dijiste el otro día de que quieres ganar para reivindicar el puesto del hombre en la danza, y cuando el otro día vi a tu padre, cómo te apoyaba...", comenzó a decir el coreógrafo.

"Yo que siempre he pasado un poco de todo y decía: bueno, si no viene mi padre es que está muy ocupado. Pero ahora pienso qué cosa más grande me he perdido. Sigue adelante porque sé que lo vas a conseguir. Qué suerte que hayas nacido en una España libre, una España democrática, y no la que me tocó vivir a mí. Enhorabuena", dijo Nacho Duato.

Unas palabras que emocionaron hasta al propio Duato y al plató. Contundente alegato por la igualdad, libertad, por la democracia y la diversidad. El juez abrió en canal su corazón y sus sentimientos al revelar que sufrió un rechazo familiar debido a su sueño.