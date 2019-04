El recado de Jorge Javier Vázquez a los profesores de comunicación: "No tienen ni puta idea de televisión" Ecoteuve.es 11:24 - 28/04/2019 0 Comentarios

El presentador de Mediaset regresó a 'Sábado Deluxe' tras más de un mes de baja por su ictus

Jorge Javier Vázquez volvió este sábado a Sábado Deluxe después de más de un mes fuera de los focos del espacio de Telecinco. En su aparición tuvo oportunidad para mostrar realmente sus sentimientos en este tiempo dejando incluso un recado para los profesores de periodismo en las facultades de España.

Jorge Javier Vázquez intercambió durante un día el rol que siempre ocupó en Deluxe, esta vez no era él quien hacía las preguntas, sino al revés, Belén Esteban se encargó de realizar una entrevista al mítico presentador de Mediaset.

Lea también: Sálvame cumple 10 años y aplaza su celebración a septiembre con Jorge Javier: Casi no lo cuento

Despligue sin precedentes las inmediaciones de Mediaset para recibir a Jorge Javier Vázquez con un cartel sobre la fachada principal: "Bienvenido a casa", rezaba la posta. Una bienvenida que sorprendió al mismo protagonista.

En su entrevista, encargada de conducirla Belén Esteban, Jorge Javier manifestó que había "llorado muchísimo por tener que cancelar mi función". Su sueño desde siempre había sido el teatro, pero tendrá que apartarlo de su vida debido a la intensidad del trabajo entre la televisión y la actuación.

Sálvame cumple 10 años y por ello, Jorge Javier quiso dedicar unas palabras de advertencia a los profesores de periodismo de España. El presentador aseguró que algunos jóvenes le han llegado a decir que sus profesores menosprecian un formato televisivo como es Sálvame: "Me parece impensable que un profesor de una facultad cargue contra un programa como éste, debería estar fuera de la facultad porque no tiene ni puta idea de la televisión. No puedo llegar a entender que alguien que se dedique a esto no reconozca el mérito de Sálvame", dijo enfadado el presentador.