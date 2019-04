El primer dilema de Dakota en 'Supervivientes': "En la vida me como un saltamontes" Ecoteuve.es 16:30 - 27/04/2019 0 Comentarios

La exparticipante de 'Hermano mayor' sufrió las primeras penurias del reality de superviviencia

Los concursantes de Supervivientes no pasaron sus mejores primeras horas en sus respectivas playas. Sobre todo para los robinsones de Playa Abandona, entre ellos, Dakota que se quejó del hambre que estaba padeciendo en las primeras horas del reality.

Playa abandonada, como su nombre bien indica, acogió a Dakota, Oto Vans, Mahi, Fabio, Violeta y Jonathan. Una playa en la que no tienen acceso apenas a la pesca, ni a utensilios de cocina ni esterillas para dormir.

Después de intentar organizarse para dormir, Dakota se quejó de que la organización no les dio comida. "No nos han dado nada de comer", dijo la concursante. Lejos de no recordarlo siguió lamentándose: "Tengo hambre, pero en la vida me como yo un saltamontes", confesó la exconcursante de Hermano mayor. Mahi intentó animarla diciendo que junto con su novio había probado los insectos que vienen preparados en el supermercado.

La situación que viven los participantes en la Playa Señores es totalmente diferente a la de sus otros compañeros. El grupo formado por Albert Álvarez, con Omar Montes, Lidia Santos, Loli Álvarez, Colate y Aneth pueden disfrutar de toda la riqueza que les ofrece el privilegio de estar en uno de las playas más privilegiadas.