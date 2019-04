La charla más 'hot' de Mónica Naranjo sobre sexo en 'Las que faltaban' Ecoteuve.es 13:51 - 27/04/2019 0 Comentarios

La artista acudió como invitada estelar al programa de Movistar para presentar sus proyectos

Mónica Naranjo acudió como invitada estelar al programa de Las que faltaban en Movistar. La cantante habló largo y tendido sobre sus próximos proyectos, también mantuvo una charla muy íntima con la presentadora del programa Thais Villa.

La artista ya está calentando motores de cara a su nuevo reality en Telecinco La isla de las tentaciones. Mónica Naranjo encabezará lo que será su tercera experiencia como presentadora de televisión.

Por ello, Naranjo acudió para hablar sobre sexo, pero también presentar sus nuevos proyectos y hablar sobre la actualidad política y social. En un constante flirteo con la presentadora, Mónica se abrió en canal a los espectadores.

Thais Villar sugirió a la artista lanzar un musical sobre su vida, pero la artista afirmó que no tenía nada que contar. "¿Algún "polvo"?, le preguntó Thais haciendo referencia a su vida sexual. "Ya no me acuerdo", bromeó Mónica.

"A ver si te tengo que poner una querella por no cumplir", se cachondeó Thais. "Eso es muy importante, ¿tú eres activa?", cuestionó Mónica a la presentadora. Tras unas risas de complicidad, Mónica explicó que "cuando dos personas se gustan mucho se activan y hay chispa y pasión".

"¿Tú eres activa?", dijo Thais devolviendo la pregunta. Naranjo confesó que "bastante" pero que ya no se acordaba aunque como explicó "el roce hace el cariño y uno se activa". La cantante zanjó el tema invitando a Thais a que tras el programa lo intentaran.