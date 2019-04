El 'pique' de una comensal con su cita por su vacile: "Vete a la mierda" Ecoteuve.es 12:24 - 27/04/2019 0 Comentarios

El vacile de Mikel acabó por hartar con la paciencia de la comensal que decidió cargar contra él

First Dates vivió este viernes uno de los momentos más anecdóticos del programa. Aída y Mikel estaban disfrutando de una velada tranquila cuando la comensal sacó su secreto adolescente más inesperado de todos los tiempos: su exprofesora le pegó un chicle en la nariz.

Los recuerdos durante la adolescencia, a veces, pueden jugar malas pasadas en las relaciones venideras. Así le pasó a Aída que en confianza con Mikel le confesó que una profesora en la ESO (Educación Secundaria Obligatoria) le pegaba chicles en la nariz.

Mikel y Aída son de Bilbao y parecía que podían conocerse cuando al comensal le resultó familiar el rostro de su cita. Aída no se creía que la conociese y decidió confesar un secreto que nadie sabía hasta ahora. "Un día me pusieron un chicle en la nariz", contó Aída.

"¿Un chicle en la nariz?", dijo atónico Mikel que dejó de comer para escuchar atentamente la historia. "Sí, una asquerosa profesora como comía chicle todos los días me hizo pasarme dos clases con el chicle en la nariz... Igual por eso me conoces", acabó por revelar Aída.

Más tarde se arrepintió de contar esta anécdota en televisión: "Me voy a callar", se dijo así misma la comensal. Mikel acabó por reírse de la situación vacilándole con los futuros memes que podían salir a raíz de su confesión. "Ya verás cuando lleguemos a Bilbao... ¡Por favor, una foto con un chicle!", continúo bromeando Mikel. Aída no aguantó más: "Vete a la mierda, ¿vale?", le recriminó. Mikel no podía parar de imaginar a la comensal con este hecho.