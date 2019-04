Paz Padilla abandona 'Sálvame' en directo tras una brutal bronca por sus críticas a Isabel Pantoja Ecoteuve.es 19:30 - 26/04/2019 0 Comentarios

Convulso programa pese a celebrar el décimo aniversario del formato de Telecinco

Los espectadores de Sálvame se han llevado otro sobresalto esta semana, después de la espantada de Terelu Campos el pasado lunes. Este viernes, Paz Padilla se ha cogido un rebote monumental y ha acabado yéndose del plato muy enfadada después de que sus compañeros dijeran de haber dicho cosas fuera de cámaras.

Anabel Pantoja ha recriminado a la presentadora que criticara a su tía Isabel Pantoja: "Me molesta que digas que es teatrera y que adónde va así vestida con esa flor [en la cabeza] La has llamado fea. "No he dicho eso, he dicho que me parece 'antigüita' con la flor", se defendía Paz. "Si tanto te duele, haberle dicho a tu tía que no se metiera en un reality".

Instantes después, Paz estallaba después de haber escuchado un comentario: "Voy a hacer públicos todos los comentarios que yo escucho en el programa detrás y lo voy a empezar a decir ahora, ¿vale? Todas las barbaridades que yo escucho de uno de otros".

"¡También hemos escuchado barbaridades de ti, perdóname Paz! ¡Ya estoy harta!", gritaba Belén Esteban haciendo que la paciencia de la andaluza se agotara y decidiera irse del plató. "Paz, con lo profesional que tú eres", insistía María Patiño intentando que reculara aunque sin suerte.

La presentadora de Socialité pidió calma y tuvo que coger las riendas del programa. Minutos más tarde, Paz volvía al plató aunque no ha hecho mención alguna a lo sucedido.