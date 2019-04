'Sálvame' cumple 10 años y aplaza su celebración a septiembre con Jorge Javier: "Casi no lo cuento" Ecoteuve.es 26/04/2019 - 18:30 0 Comentarios

Un holograma del presentador anunció que "el fiestón" será el próximo curso

Sálvame ha celebrado este viernes 10 años ininterrumpidos en la parrilla de Telecinco. El programa, que había prometido una fiesta por todo lo alto para la ocasión, arrancó de una forma misteriosa con las luces del plató apagadas. De repente, un holograma de Jorge Javier Vázquez se proyectó sobre una pantalla para dar a los espectadores un importante mensaje.

"Jamás pensé que aparecería en televisión como un holograma, pero muchos tampoco pensaban que Sálvame cumpliría 10 años y aquí estamos", empezó diciendo. "Pensad en todo lo que ha cambiado vuestra vida en esta década. Yo lo pienso y a mí me da vértigo", reconoció el presentador.

"Nos ha dado tiempo a mudarnos, casarnos, divorciarnos, cambiar de pareja, hemos engordado, nos hemos puesto a dieta, hemos conocido a gente estupenda y a otros de los que no queremos ni acordarnos... Unos nos han dejado para siempre y otros siguen aquí porque esta es su otra casa. O yo mismo, quién iba a decirme a mí que iba a estar a punto de no poder celebrarlo", reflexionó en alusión al ictus que sufrío hace poco más de un mes y que le ha mantenido apartado desde entonces de los medios.

"Sálvame nació con la crisis y, a su modo, salvó a muchos: Nos salvó a algunos que estábamos un poco olvidados y reunió a lo mejor de lo peor Crecimos rápidamente y ampliamos el plató y los colaboradores. Sin darnos cuenta, empezaron las salidas al pasillo, los lloros, las meriendas en directo... Estábamos tan felices que se nos olvidó hablar de los famosos o de los realities porque nos apetecía jugar entre nosotros y comentar nuestra vida", recordó haciendo un balance de la evolución del formato.

"Habrá fiestón de Sálvame y, creedme, merecerá la pena"

"Al final hemos hecho lo que hacen todas las familias: hablar y criticar mucho, para qué nos vamos a engañar. Por eso, porque somos una familia más, hemos llegado hasta aquí. Está bien recordar pero mejor está continuar y celebrar que estamos vivos, muy vivos", continuó en su discurso Jorge Javier, antes de dar una importante noticia.

"Supongo que esperáis que pase a ser ahora un presentador de carne y hueso, que entren unos bailarines y se monte el fiestón de la década... pero no. Habrá fiestón, os lo aseguro, la celebración será estudiada en los libros de Historia de este país", afirmó anunciando el retraso en la celebración al próximo curso.

"Pero no hay que correr. Ya sabéis que hay elecciones este fin de semana, que Isabel Pantoja se acaba de tirar del helicóptero y está toda España pendiente de ella. Y nosotros no queremos compartir protagonismo con nadie, queremos los focos a nuestras personas. Por eso anuncio solemnemente que la fiesta del 10 aniversario de Sálvame tendrá lugar al comienzo de la próxima temporada. Creedme, la espera merecerá la pena. Y nosotros penas no queremos. Como dije en el primer programa, nosotros, de aquí a la eternidad", concluyó.