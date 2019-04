Desmontando a Albert Álvarez, el guapo pertiguista que lloró antes de saltar del helicóptero en 'Supervivientes' Ecoteuve.es 18:20 - 26/04/2019 0 Comentarios

El catalán ha sido tronista de 'MYHYV' y siete veces campeón de España en su disciplina

La aventura de Supervivientes 2019 arrancó este jueves con una audiencia de otra época gracias, en parte, a Isabel Pantoja y todo el morbo que había en torno al salto de la tonadillera desde el helicóptero. Sin embargo, hay otros concursantes que ya prometen llegar lejos en el reality.

Es el caso de Albert Álvarez, un saltador de pértiga - ha sido siete veces campeón de España- de 29 años que debe su fama a su participación como tronista en Mujeres y hombres y viceversa. El escultural modelo, que se emocionó momentos antes de tirarse al mar, llamó la atención al propio Jorge Javier.

"Lloras muy bonito", dijo el presentador desde plató en Madrid. "Estoy superfeliz. En mi vida me he subido a un helicóptero. Cuando soy infeliz me callo y no suelto ni una lágrima. Sólo lloro de felicidad", contestó el superviviente.