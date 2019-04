Amor Romeira: "Vox es un 'engañabobos'; Santiago Abascal necesita 'ubikaína' urgente" Ecoteuve.es 26/04/2019 - 15:23 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista a la exconcursante de 'Gran Hermano', que lanza nuevo single

Amor Romeira está de estreno. Y es que además de lanzar este viernes una nueva canción llamada 'Ubikaína', ha desvelado a ECOTEUVE.ES su salto a la política. La concursante de Gran Hermano 9 ha fichado por el partido impulsado por el pequeño Nicolás para las elecciones europeas del próximo 26 de mayo.

La canaria asegura que jamás se vio más representada por un partido político y no se lo pensó dos veces cuando el joven empresario le propuso entrar en sus listas. "Me mandó el manifiesto, lo leí y me quedé atrapada", empieza diciendo en una entrevista para este medio.

Amor desvela las claves de esta formación de jóvenes millenials y realiza una reflexión sobre lo que puede suceder en España este domingo tras las elecciones generales. Además, lanza con humor una dura crítica contra la ultraderecha: "Santiago Abascal necesita 'ubikaína' urgente intravenosa, Vox es un 'engañabobos".

Ha lanzado ya Ubikaína, un nuevo tema musical. ¿Qué feedback está recibiendo por parte de sus seguidores?

Súper buenas. Estoy súper contenta. Es un single que va a dar mucho de qué a hablar porque tiene un mensaje claro. La gente la sentirá como un llamamiento y la hará suya, se va a abanderar de ella.

¿A quién va dirigida la canción?

La canción va dirigida a la envidia. Yo siempre, por hache o por be, he sido objeto de envidia. La gente siempre ha considerado que cuando salgo a las discotecas demasiado explosiva es porque quiero provocar a los maridos de otras. Eso es falso. Yo me pongo atractiva para mí. Y si un hombre me gusta, lo voy a seducir porque estoy soltera y no tengo pareja. Pues Ubikaína para todos porque no es mi culpa.

¿Esa envidia tiene nombres y apellidos?

Sinceramente, puede tener muchos nombres y apellidos. Pero la gente se está creyendo que va para Candela Acevedo y Antonio Tejado y, evidente, no es así. No quiero que la gente crea que mi canción es para él, porque no tendría ese ritmo. Si fuera para Tejado, tendría tambores y gritos de 'unga unga' de cavernícolas.

Ahora que lo nombra, ¿cree que su relación con Ylenia es real o un simple montaje?

Yo me la creo por parte de Ylenia, porque creo que es una persona íntegra. Ylenia es como los perros que parecen agresivos y cuando los acaricias, ves que son más nobles que un peluchito. Ylenia parece un huracán pero es una persona que necesita mucho cariño. Y ha caído en las garras de Tejado, como seductor nato que es. Pero creo que Ylenia va a ser el karma de Tejado, porque será la única que lo podrá controlar y que no se va a callar.

Ha sacado ya varias canciones. ¿Le reporta la música unos beneficios económicos considerables?

Sí, sobre todo, porque soy la compositora y autora de las letras. Todas están registradas porque soy miembro de la SGAE y eso me genera un dinero. No soy Melendi, ni Bisbal, que ganan millonadas con sus canciones, pero poco a poco me voy haciendo un hueco.

¿Se ha planteado sacar un disco?

Sacar un disco es demasiado arriesgado y hay que dejárselo a los artistas relevantes, como Mariah Carey o Beyoncé. Sacar un disco sería hundir mi carrera. Yo sé lo que soy, quién soy y a dónde voy.

Hoy conocíamos que ha querido dar el salto a la política de la mano del pequeño Nicolás. ¿Cómo se fraguó este fichaje?

Él me lo propuso y me mandó el manifiesto. Lo leí y me quedé atrapada, porque en Canarias no hemos vivido esa persecución de los de la derecha a los de la izquierda y viceversa. Entonces, encontrar un partido que no tiene ideología me representa muchísimo. Porque yo, por ser una persona transgénero, ya no puedo tener ideas de derechas.

¿Puede un partido no tener ideología?

Sí, y eso es lo que me más me fascinó, que no tiene ideología y que es un partido coge ideas de todos los partidos. Así que me encanta formar parte de un partido que obligue a los otros a pactar. Como no estamos vinculados a ninguna ideología, podemos tratar de convencer y negociar cualquier cosa que nos convenga. También es un partido que se preocupa mucho por la diversidad sexual, por educar a los niños en los derechos LGTBI, y en la desnutrición, que en España aunque cueste creerlo, hay mucha gente que pasa hambre.

Entonces, ¿cuál es la primera medida que intentarían impulsar si llega al Parlamento Europeo?

Es que nosotros no imponemos medidas. Nosotros educamos en valores, en tolerancia, en cero ideología. No queremos cambiar nada, sólo queremos adaptar la sociedad a la juventud millenial que la tienen tan abandonada. Nos dicen que no vamos a llegar a nada y no tenemos ningún apoyo económico o social del Gobierno. Lo que queremos ser es el punto clave en las negociaciones de la política y que necesiten nuestro voto para poder gobernar. Y así, podremos poner sobre la mesa los proyectos que queremos.

¿Siempre se ha interesado así por la política?

Quien me conoce, sabe que en mi casa la política ha estado siempre muy presente. Yo desde pequeña ya era muy asidua a codearme con gente de la política de Fuerteventura.

¿Alguna vez ha intentado entrar en alguna formación política?

Pues siempre me decían que yo sería buena para entrar en alguna lista, pero no encontraba el momento porque ya entré en el mundo del espectáculo y el artisteo. Y por otro lado, yo soy de las que considero que los políticos deben tener un trabajo. Ya es hora de que en España esto empiece a suceder, ya está bien de vivir del estado. La profesión de político debería ser más vocacional, aunque luego te reporte algún beneficio.

Este domingo tenemos elecciones. ¿Qué líder político crees que necesita más 'ubikaína'?

Santiago Abascal, él necesita urgentemente una dósis intravenosa, con suero, de ubikaína. No puede ser una persona más antigua. Y mira que yo pensaba que Pablo Casado era antiguo y era la reencarnación de Fraga. Pero es que este tío es la reencarnación de Fraga, con el Neandertal y los antepasados que vivieron con los dinosaurios.

¿Teme que consigan ser determinantes en la formación del próximo Gobierno?

Yo creo que no. Evidentemente hay un movimiento claro y la culpa la tiene el separatismo catalán. Hay gente a la que con el rollo de Sánchez y Torra se le ha avivado el espíritu español. Y Vox está llamando a la gente con un discurso populista que es un 'engañabobos'. Cuando empezó Podemos, dieron la vara con el 15M y que estaban ahí por el pueblo. Y ahora llega Pablo Iglesias y se compra un chalet con miles de kilómetros de tierra. Pues esto es lo mismo.

Vox le está regalando el oído a la gente diciéndole lo que quieren escuchar, pero luego no van a hacer nada. Evidentemente, a un país avanzado como España, no puede llegar esta gente a decirle a la mujer que no puede abortar, a decirle a los homosexuales que no pueden vivir su amor libre y a decir que los inmigrantes no pueden vivir en España. Eso es retroceder 60 años atrás. Ni cuando estaba Adolfo Suárez, había tanta mente cerrada. Es verdad que ya pactaron en Andalucía los tres partidos de la derecha, pero confío en que España no sea tonta y creo que el movimiento feminista no va a permitir que gobierne Vox.

Hoy hacíamos un repaso a los famosos que se han mojado y han confesado a quién va a votar. ¿Usted es de las que se atreve a pronunciarse o prefiere mantenerlo en privado?

Yo voy a votar a un partido que luche por los derechos, que luche por la igualdad, que luche por la estabilidad económica. Yo no tengo ideología, porque a veces oigo a Casado y le escucho algo bueno, escucho a Sánchez y oigo algo bueno. Soy muy camaleónica y me gustaría un partido que agrupe todo lo bueno de los otros partidos. Pero no se puede por el jaleo patriarcal que se traen y que yo no llego a entender.

¿En qué ha quedado su conflicto judicial con Sofía?

La cosa sigue igual. La chica sigue sin aparecer judicialmente. Me sorprende muchísimo. Esto lleva su proceso de citación y si sigue sin aparecer puede durar un año más. Ella tiene que recoger la citación y no lo ha hecho porque nunca está localizable. Hay cinco contactos y si al quinto sigue sin aparecer, la pondrán en búsqueda y captura. Ella lo está alargando porque sabe que se expone a una acusación grave.

¿Con quién va en Supervivientes?

Yo con Oto Vans por encima de todo, que además me ha elegido como defensora. Y luego a Isabel Pantoja y las Azúcar Moreno. Aunque Mahi también me parece divertida.