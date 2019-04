Pablo Motos desvela cómo luchaba contra su mayor complejo: "Llegué a rascarme con lija la cara" Ecoteuve.es 16:20 - 26/04/2019 0 Comentarios

El presentador de 'El Hormiguero' tuvo una particular lucha contra las pecas

Pablo Motos desveló durante El Hormiguero uno de sus mayores complejos durante su etapa adolescente: las pecas. El presentador del programa de Atresmedia confesó que se las llegaba a rascar con lejía. Una confesión que impactó a Blanca Suárez y Macarena García, las invitadas de la ocasión.

Pablo Motos y sus invitadas estaban hablando en un ambiente distendido sobre los complejos cuando el presentador decidió desvelar uno de sus mayores secretos.

Lea también: El estrecho lazo que une a Pablo Motos y Alejandro Sanz: Eres como de mi familia

"De pequeño tenía muchas más pecas que ahora. Cada día de mi vida me levantaba con la idea de encontrar algo para quitármelas. Llegué a rascarme con lija la cara y no quedó bien la cosa. Mi madre me dijo: '¿eres tonto?", comentó Pablo Montos ante las reacciones de sorpresa de las actrices.

"Yo tenía las orejas al mismo tamaño que ahora, pero con la cabeza más pequeña", desveló Blanca Suárez, animada por el paso que había dado el presentador de El Hormiguero.

Blanca no fue la única que se animó, también lo hizo Macarena que le daba "bastante vergüenza tener las piernas bastante formadas".