Una experta en sexo cede a Broncano el mando de su vibrador: "Te doy el control de mi coño" 26/04/2019

"Es el mejor jueves de mi vida", dijo el presentador de 'La resistencia' en directo

La pregunta sobre sexo que ahora hace David Broncano a sus invitados en La resistencia no es nada comparado a lo que sucedió este jueves. Noemí Casquet, una experta en sexo que acudió al programa para promocionar la guía sexual Mala Mujer que ha escrito, cedió en directo al presentador el mando de su vibrador.

"Antes de empezar nada yo te doy esto, que es un mando y yo lo voy a encender", dijo Casquet que, a continuación, se levantó y pidió a Broncano que pusiera su micrófono en sus atributos sexuales "para captar la vibración". "¡Un momento, un momento, un momento! ¿Qué tengo que hacer?", dijo él incrédulo ante el revuelo de los asistentes en plató.

"¿Se escucha?", preguntó ella a lo que, efectivamente, el dispositivo del presentador captó el sonido: "¡Ojo! ¡Qué me ha vibrado en el pecho!". "Pues te cedo el control de la vibración de mi coño", soltó la periodista dándole el mando. "Esto es como la clave del wi-fi, colega".

Broncano aceptó llevándose las manos a la cabeza: "Es el mejor jueves de mi vida", afirmó él a lo que ella asintió: "Bueno, no has tenido una mujer más contenta en tu vida". Después, Noemí le explicó cómo funcionaba el juguete sexual: "No te pases de calor...".

"Quizás tengamos un orgasmo en televisión", avisó ella. "¿Podría llegar a suceder?". "Si tengo un orgasmo, tenemos que tener una señal porque no se puede notar. Yo no puedo estar 'orgasmando' delante de todo el mundo que nos está viendo", dijo luego. "Seguramente no haya pasado jamás en la televisión... bueno no sé, en el programa de Sánchez Dragó igual sí", bromeó.