Una joven abandona enfadada su cita en 'First Dates' por el pasotismo de su acompañante Ecoteuve.es 12:39 - 26/04/2019 0 Comentarios

"Se puede extinguir la raza humana que no vuelvo a tener una cita con Ángel"

First Dates vivió este jueves uno de los momentos más tensos que se recuerdan del programa. Una comensal decidió abandonar de forma abrupta a su cita porque su pareja no le daba temas de conversación y le parecía una persona totalmente "infantil", algo que él mismo reconoció.

El dating de Cuatro, que cumple esta semana su tercer aniversario en televisión, ha celebrado una serie de especiales de segundas oportunidades llamado Te vi y me enamoré.

Así las cosas, Pilar acudió al restaurante de Carlos Sobera conociendo ya a su cita, Ángel, al que descubrió a través de las redes sociales: "Esperemos que las realidades positivas sigan fluyendo", le deseó el presentador a la joven antes de que el chico entrara en el local.

Lea también: Elegante pero sonoro zasca de Sara tras ser rechazada en First Dates cuando menos se lo esperaba

"No sé qué preguntar", le comentó de entrada Ángel a Pilar para que ella fuera la que llevase la batuta de la conversación. "¡Qué morro tienes!", le dijo la comensal con una mirada reprobatoria. Ángel, lejos de darle la razón, seguía argumentando que su pareja tenía que hacerle preguntas de "interés general".

Pilar quiso que Ángel le confesara qué está buscando exactamente en el amor, pero el comensal pasó de ella respondiendo que le daba igual. Este gesto no gustó nada a Pilar, que lo volvía a intentar preguntando a su acompañante por qué sus relaciones anteriores no salieron bien.

"Normalmente la razón por la que se acaba la relación es porque soy demasiado infantil", afirmó Ángel. "No jodas, ¿de verdad?", dijo irónica Pilar mientras 'se le caía' el tenedor en la mesa. "No me habías dado ninguna pista", añadió dejando entrever que estaba comenzando a hartarse del desinterés de Ángel.

"He venido haciendo un gran esfuerzo y es frustrante ver que por más que he intentado sacarle temas de conversación, no hay nada que hacer", reconoció a cámara antes de tomar una determinante decisión: abandonar la cita. "Tu mundo infantil es genial, pero no congenia conmigo Ángel. Me voy a ir, dame un beso. Me alegro de haberte conocido", le dijo antes de salir espantada del restaurante.

Lea también: Elegante pero sonoro zasca de Sara tras ser rechazada en First Dates cuando menos se lo esperaba

Él, lejos de sentirse mal, se mostró igual de indiferente: "La verdad es que me ha dado igual. Se ha levantado, le he dado dos besos y hasta la próxima con otra", dijo Ángel en uno de los totales. Lidia Torrent, camarera del local, se interesó por lo ocurrido e intentó animar a Pilar antes de que se marchara.

"Me ha decepcionado. No es nada de lo que yo conocía desde hace un año y medio", le confesó a la presentadora. "Aquí uno está para estar bien, así que te puedes ir cuando quieras. Eres una tía maravillosa y tienes que seguir confiando en el amor. Que nadie te quite esa sonrisa"; le dijo Lidia tras darle un abrazo. "Se puede extinguir la raza humana que no vuelvo a tener una cita con Ángel", sentenció Pilar.