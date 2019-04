¿Pelo o peluca?: las redes se mofan de Chelo García Cortés tras saltar al barro en 'Supervivientes'

No todo es Isabel Pantoja en el estreno de Supervivientes 2019. La otra gran protagonista de la noche fue Chelo García Cortés, que se reencontró con la tonadillera después de cinco años de enfado. Ambas se vieron las caras en un frío y tenso cara a cara, pero lo mejor llegaría más tarde.

Lea también: Brutal bronca entre Chelo García Cortés y Mila Ximénez: "¡A mí no me levantes la mano!"

Con la primera prueba de Supervivientes 2019, los concursantes tuvieron que lanzarse al barro para conseguir privilegios. El juego dejó la imagen de Isabel Pantoja embarrada hasta arriba, pero lo más comentado fue Chelo García Cortés.

La colaboradora de Sálvame provocó la carcajada de los espectadores cuando se lanzó a la piscina salió de ella para escurrirse. Lo más curioso fue el barro que llevaba en la frente y que provocó que el pelo se le pegara tanto que pareciese que tuviera una calvicie o llevase una peluca, pero nada más lejos de la realidad.

La imagen fue tan sorprendente que se convirtió, con permiso del santo de Isabel Pantoja, en casi lo más viral de la noche como demuestran los memes que se multiplicaron en las redes.

Chelo no llegó en helicóptero... #SVGala1 #Supervivientes2019 pic.twitter.com/X9Oy6EcUsj

#SvGala1 todo esto en una semana en la que me he reído lo que me río en un año (y soy de risa fácil). Gracias por tanto Chelo y mi esgreñadito. pic.twitter.com/gknUVrhGrm