La emoción de Jorge Javier en 'Supervivientes' tras el ictus: "No me he sentido sólo, jamás lo olvidaré"

El presentador volvió a la televisión tras un mes apartado del foco mediático

Jorge Javier Vázquez volvió este jueves al trabajo después de sufrir un ictus que lo ha mantenido apartado de la televisión durante el último mes. Además del salto de Isabel Pantoja del helicóptero, el regreso del presentador era otro de los platos fuertes del estreno de Supervivientes 2019 y en su primera aparición ante las cámaras quiso enviar un emotivo mensaje a la audiencia.

El catalán arrancó la gala situado detrás del gran pantallón que preside el plató de Telecinco. Desde allí, agradeció a los espectadores el apoyo que ha recibido durante las últimas semanas: "Muy buenas noches y gracias. Gracias es la única palabra que se me ocurre. Gracias por todos vuestros mensajes de cariño, gracias por todos vuestros mensajes de apoyo. Gracias, de corazón", empezó diciendo.

"Cuando nos veis en la calle, nos agradecéis la compañía que os hacemos. Hoy os lo devuelvo. Durante este tiempo, que afortunadamente ha sido breve, no me he sentido en ningún momento solo. Jamás lo olvidaré. Empieza Supervivientes", concluyó antes de hacer su entrada triunfal al plató, donde le esperaba el público y los familiares de los concursantes puestos en pie para ovacionarle. "¡Bueno, qué edición nos espera este año: épica, colosal!", dijo visiblemente emocionado antes de dar directamente paso a Lara Álvarez en la primera conexión con Honduras de la edición.

Así fue el 'reencuentro' de Jorge Javier con Isabel Pantoja

Jorge Javier se mostró con la naturalidad que siempre le caracteriza en su trato hacia los concursantes. Y avanzada un poco la gala, todas las miradas estaban puestas en el presentador e Isabel Pantoja, que volvían a 'reencontrarse' en público después de la gran disputa televisada que protagonizaron hace más de un año.

"Jorge, qué alegría de oírte y de que estés bien", le empezó diciendo la tonadillera en una primera prueba de que ya han enterrado el hacha de guerra. "A mí si me vieras, fliparías. Estoy buenísimo... Me veo esta noche y digo: Joder, cómo he llegado", ironizó el catalán mientras la cantante decía que ella "tampoco estaba mal". Todo ello, tras el frío cara a cara que vivieron Isabel Pantoja y Chelo García Cortés tras 5 años sin verse.

"Estoy contenta porque estoy cumpliendo el sueño que tenía desde 2011", le confesó Pantoja antes de que él se deshiciera en elogios con ella. "Isabel, te lo has ganado: Te voy a llamar Maribel", le dijo Jorge Javier recuperando el cariñoso nombre con el que se refería a ella durante la etapa en la que fueron muy amigos.

Entre risas y zascas, el presentador también demostró una gran complicidad con el resto de los famosos. A algunos de ellos le soltó alguna pullita, como a Aneth, amiga de Chabelita: "Qué he hecho mal yo en la vida para que te tenga que volver a ver", bromeó durante una de sus conexiones con el reality. También tuvo dardos para Mónica Hoyos y Carlos Lozano, que vivieron un tenso reencuentro en el programa tras sus pasadas disputas.