La llamada desesperada de Paula Echevarría a Paolo Vasile preocupada por su futuro en Mediaset Ecoteuve.es 25/04/2019 - 17:53 0 Comentarios

La actriz quiso confirmar de primera mano que su continuidad en Telecinco no peligra

A mediados de septiembre de 2017 saltó el fichaje bomba de Paula Echevarría por Mediaset. La actriz, que venía de protagonizar Velvet en Antena 3, firmaba con la cadena rival por un contrato de larga duración. Sus primeros trabajos serían Ola de crímenes, la película dirigida por Gracia Querejeta y la segunda temporada de Los nuestros.

Sin embargo, su paso por el grupo de comunicación con sede en Fuencarral ha sido discreto. Es por eso que desde algunos medios hayan puesto en jaque la continuidad de la intérprete en Telecinco, algo que la propia Paula ha querido desmentir a la prensa durante un evento de una de las marcas que promociona.

"A día de hoy sigo, ¡ahí estoy! ¡Nadie me ha dicho que no!". ha dicho Echevarría que, consciente de lo que se había publicado, llamó a su jefe, el Consejero Delegado de Mediaset Paolo Vasile: "Cuando leí lo que se había escrito, ayer llamé a Paolo y le dije, '¿ha pasado algo que yo no sepa? Y me dijo que no, ¡menos mal!".

La relación de Paula Echevarría con los programas de crónica social de Mediaset ha mejorado notablemente. De hecho, tienen un cariño especial hacia su actriz. Esta semana, por ejemplo, se cortaba en El programa de Ana Rosa la cinta para inaugurar su nueva casa.