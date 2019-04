Ana de Armas, confirmada como nueva chica Bond en la próxima película de la saga

La carrera de Ana de Armas en Hollywood no deja de crecer. La actriz ha sido confirmada este jueves como nueva chica Bond en la nueva película de la saga, Bond 25, que llegará a los cines el próximo 2020.

La intérprete cubana que, además dará vida a Marilyn Monroe en la cinta que prepara Netflix, se unirá a Daniel Craig y también Rami Malek, el actor que ganó el Oscar a Mejor Actor por Bohemian Rhapsody en la última edición de los premios y que aquí dará vida al villano.

El anuncio del reparto, al que han asistido el director y los productores Barbara Broccoli y Michael G. Wilson, ha sido retransmitido en directo a través del programa Good Morning Britain, de la televisión británica.

Otros nombres confirmados para el elenco principal son Ralph Fiennes, Léa Seydoux, Naomie Harris, Ben Whishaw, Rory Kinnear, Jeffrey Wright.

A warm welcome to Ana De Armas (@Ana_d_Armas) who joins #BOND25 pic.twitter.com/qD2RZiIlIl