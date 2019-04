Lo que lleva Isabel Pantoja en su maleta para afrontar su aventura en 'Supervivientes' Ecoteuve.es 25/04/2019 - 12:52 0 Comentarios

La dirección del reality solo permiten a los concursantes llevarse a los Cayos lo necesario

Quedan apenas horas para que se produzca uno de los momentos televisivos del año: el salto de Isabel Pantoja desde el helicóptero. Sin embargo, la tonadillera ya se ha dejado ver en suelo hondureño, donde el reality graba las primeras horas de convivencia de los concursantes en el hotel. Allí no se separa de Aneth, la amiga de Chabelita.

Este jueves, Pantoja dirá adiós a la civilización para poner rumbo a los Cayos Cochinos. Por eso, ultima si maleta en la que solo caben cosas extremadamente necesarias para afrontar hasta tres meses de concurso, en el mejor de los casos.

Así, la cantante muestra lo que lleva entre sus pertenencias. "Estoy aquí con lo que nos dejan llevar. Son poquitas cosas y espero habituarme a ello. Va a ser difícil, pero creo que lo voy a conseguir", dice enseñando uno de sus bañadores y es que la organización solo les permite llevar cinco, una elección difícil ya que Pantoja había viajado con muchos más, todos ellos regalados por diferentes firmas.

En el vídeo, Pantoja muestra a cámara una sudadera "para abrigarse por la noche", un chubasquero, más camisetas. Como objeto personal, ha elegido un oso de peluche de su nieto para que le "acompañe todas las noches".

Sin embargo, no puede llevar sus vírgenes. "La primera recompensa que voy a pedir es que me lleven mis santos a Honduras, ya que ahora no me los dejan llevar y tengo que dejar aquí a mi Virgen del Rocío y a mi Virgen del Carmen, pero sé que están conmigo", dice llorando. "Las voy a dejar en mi bolso"