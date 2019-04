Miguel Ángel Muñoz responde sin tapujos a la pregunta del dinero y el sexo de Broncano: "No me lo creo" Ecoteuve.es 25/04/2019 - 11:49 0 Comentarios

El actor confesó su sorprendente patrimonio tras 25 años de exitosa carrera

El intérprete hace una revelación sexual en plenos rumores de relación con Ana Guerra

Miguel Ángel Muñoz fue el invitado de este miércoles en La Resistencia, que volvió a sorprender a los espectadores con una nueva vuelta de tuerca: tras casi 200 programas y varias polémicas, el late night de #0 ofreció una edición 'detox' en la que ni Broncano, ni ninguno de sus colaboradores, podía hacer ningún chiste. Y para controlarlos, el espacio instaló un sala VAR fuera de plató con Javier Coronas, Javier Cansado y Pepe Colubi como árbitros.

La situación le vino como un guante a Miguel Ángel Muñoz, que había acudido al programa de Movistar+ para hablar de un proyecto humanitario que acababa de realizar en Somalilanda. Así pues, el actor pudo contar toda su experiencia con Broncano atado de pies y manos para poder hacer cualquier tipo de broma.

Lea también: Alba Flores recibe un gran zasca de su decepcionada madre tras responder a la pregunta sobre sexo de Broncano

Sin embargo, uno de los momentos más esperados llegó cuando el presentador le hizo al invitado sus más emblemáticas preguntas: "¿Cuánto dinero tienes?" y "¿Cuántas veces has follado durante el último mes?". Miguel Ángel Muñoz quiso ser muy claro con ambas preguntas y, con mayor o menor detalle, terminó respondiendo a las dos.

Broncano quiso contextualizar su situación y recordó la larga trayectoria de Miguel Ángel Muñoz en la interpretación: "Has hecho 15 películas, 5 cortos, 6 obras teatrales, 24 series y muchas de ellas gordas de protagonista. ¡Masterchef! Eso es una carretilla de billetes", señaló el cómico. "Llevo currando desde los 10 años, tengo ahora 35. Es decir, llevo 25 años en esto. Debería de tener mucha pasta en el banco. La realidad es que por diferentes motivos que no vienen al caso...", empezó a responder el actor, que fue interrumpido por el humorista para preguntarle si eran "motivos oscuros".

"Oscuros no, pero son situaciones que vienen en la vida y de ayudar a personas de mi alrededor. Y la verdad es que no tengo más de 50.000 euros en el banco. Y es muy triste, lo es, porque la pasta que he generado es un montón, pero la vida me ha dado otras cosas y con ese dinero he podido ayudar a otra gente", confesó entre los aplausos del público.

Su confesión sexual en plenos rumores de romance con Ana Guerra: "¿Cuántas veces has follado este mes?"

"¿Y la otra?", preguntó enseguida Broncano refiriéndose entre risas al asunto sexual. "La otra sería muy feo contestarla porque lo tendría que hablar con la otra persona. Esto es una cosa de dos", empezó diciendo. "¿Pero lo tenéis que hablar para ver si lo puedes decir o para saber cuántas fueron?", bromeó Castella al tiempo que Miguel Ángel Muñoz prometía que durante el último mes todas las veces han sido con la misma persona.

"No me lo creo", señaló desde el VAR Coronas mientras todos obviando los rumores que desde hace meses relacionan al actor con la cantante Ana Guerra, concursante de OT 2017. "Voy a dar una horquilla: han sido entre 1 y 20 veces", aseguró el invitado en una respuesta que Broncano dio por válida.