Una comensal de 'First Dates' propone a su cita hacer las tareas del hogar a cambio de tríos sexuales

La propuesta de Nathalie no convenció a Jesús: "Lo mío es mío y ya está"

Para Nathalie, una de las protagonistas de First Dates este miércoles, lo más importante en una relación es el sexo. "Luego viene el respeto, el cariño, la comunicación... Todo", explicó. Esta sueca de 30 años -lleva 17 viviendo en Las Palmas- fue muy sincera a la hora de describir a Carlos Sobera lo que venía buscando en el restaurante más famoso de la televisión.

"¿Te gustan más los suecos o los españoles?", preguntó el maître a la comensal nada más entrar, que respondió así: "Soy sincera, soy más de los latinos". La mujer contó que quería a un hombre "muy espontáneo, activo y que no pare de hacer cosas".

Nathalie, además, aseguró que disfruta atendiendo a sus parejas, tanto en las tareas domésticas como en la cama: "Me gusta hacer todo en casa: cocinar, limpiar, atender sexualmente al hombre... Soy así y no lo puedo cambiar. Yo no puedo estar sentada en mi sofá viendo a mi marido limpiar, fregar o que me haga de comer".

Así se lo dejó caer a Jesús, su cita, aunque con una condición: hacer tríos. "Soy celosa y egoísta a la vez porque me gusta que mi marido sea para mí, pero si hay que probar otra cosa, hacer un trío por ejemplo, tampoco lo veo tan mal".

Su propuesta sexual: tareas domésticas por tríos

"Me gusta que lo mío sea mío", respondió él dejando claro que, si él prueba un trío, la tercera persona tiene que ser una mujer, no un hombre. Aunque luego puntualizó: "Ni con una chica ni con un hombre. Lo mío es mío y ya está". La cita, como era de esperar, acabó sin final feliz porque él no aceptó la propuesta.