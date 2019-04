Primera gran bronca de 'Supervivientes 2019' con Violeta y Carlos Lozano como protagonistas: "Conmigo tiene la cruz" Ecoteuve.es 24/04/2019 - 19:29 0 Comentarios

El presentador y la extronista tienen una fuerte discusión en el hotel de Honduras

Violeta Mangriñán y Carlos Lozano han protagonizado el primer desencuentro de Supervivientes 2019. Aunque no será hasta mañana cuando los concursantes se lancen desde el helicóptero y comiencen su estancia en los Cayos Cochinos, los famosos llevan conviviendo en un hotel de Honduras un par de días... y los roces ya han empezado.

La extronista ha explicado lo sucedido a través de un vídeo, que se ha emitido este miércoles en la emisión de Mujeres y Hombres y Viceversa. La discursión se ha originado en un comida en la que Isabel Pantoja, Oto Vans y la propia Violeta hablaban sobre que Chelo García Cortés había asegurado que iba a ganar el reality.

Así las cosas ella saltó: "Jolín, pues para que gane ella... ¡qué mierda! A ver si ganamos algún joven y lo aprovechamos más". A esto que Carlos Lozano estaba con la oreja puesta y saltó: "Te tengo calada desde el primer día que te vi". "¿Pero qué estás hablando? No estoy diciendo nada de ti", añadió ella.

Según sigue su descripción de los hechos, sus compañeros, entre ellos la tonadillera, intentaban poner paz... sin éxito. "Una de dos: o no está bien, o quería show. Yo no le voy a dirigir la palabra, porque yo, si algo no soy, es hipócrita ni falsa. Ya le he visto la cara a ese tío: conmigo tiene la cruz", concluye.