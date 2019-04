El intercambio de mensajes entre Belén Esteban y Rosalía que ha revolucionado a sus seguidores Ecoteuve.es 19:59 - 24/04/2019 0 Comentarios

La colaboradora salió en defensa de la cantante por unas declaraciones en 'Socialité'

Interacción inesperada entre dos personajes de mundo aparentemente opuestos. Belén Esteban no ha tenido reparo en declararse 'fan' de Rosalía y la cantante catalana le ha agradecido el gesto públicamente.

"Me encanta Rosalía, me gusta muchísimo su música", escribía la colaboradora de Sálvame en su cuenta de Instagram, junto a una foto de la artista. "Puedo entender que haya gente que no le guste, pero para mí y mucha gente es un fenómeno de la música".

El fenómeno musical del momento no tardó en hacerse eco del halago de Belén Esteban y escribió en esa misma publicación un "muchas gracias, Belén".

Es probable que la de Paracuellos decidiese publicar este mensaje de apoyo a la artista por Adrián Vogel, un supuesto ejecutivo musical que cuestionó el éxito de Rosalía en Socialité: "Nos están vendiendo humo, nos están vendiendo una moto".