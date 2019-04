Elegante pero sonoro 'zasca' de Sara tras ser rechazada en 'First Dates' cuando menos se lo esperaba Ecoteuve.es 15:22 - 24/04/2019 0 Comentarios

No fue posible la segunda cita, pero aprovechó la cámara para venderse

Las citas en First Dates no siempre salen bien y, aunque la de Sara y Miguel parecía ir viento en popa, finalmente no cuajó. No obstante, la comensal ya tenía un 'plan B' y así lo hizo saber cuando su compañero rechazó una segunda cena con ella.

La velada adquirió tonos trascendentales cuando se habló de religión: "Si estudias la religión, a los 12 apóstoles, coincide con el horóscopo entero. Jesús siempre en el centro, rodeado de sus apóstoles", reflexionaba Miguel en el 'dating' de Cuatro.

Su cita le contestaba: "Yo es que soy un poco extraña. Lo mismo creo en Dios que en el horóscopo". Entonces, Miguel fue claro: "Yo no creo que en Dios, sólo creo en mí mismo".

El 'zasca' final

Tras una breve conversación sobre el matrimonio, en la que Sara era partidaria de casarse y Miguel tenía claro que, si lo hacía, no sería por la Iglesia, tocaba conocer si habría una segunda cita entre los comensales del programa de Carlos Sobera.

"Tendría una segunda cita con Miguel, para conocerle un poco más, que la cita se me ha quedado corta", opinó Sara, mientras que su compañero "no veía un futuro suficientemente claro" en esa segunda noche.

Lejos de amedrentarse por el rechazo, Sara quiso decir algo antes de despedirse, aprovechó para pedir nuevos candidatos y no perdió la oportunidad de prominar un elegante pero sonoro zasca a Miguel.



"Si hay algún chico que me quiera conocer ,que me llame y pregunte por mí. Yo estoy aquí". Y añadió, en referencia indirecta a Miguel: "Moreno y con una sonrisa bonita, por favor".